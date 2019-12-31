РИАМО - 31 дек. Центр профориентации Московского метрополитена, который находится на станции «Выставочная» Филевской линии, будет открыт в новогодние каникулы с 3 по 6 января, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«В центре профориентации большая часть экспонатов – интерактивная, здесь посетители могут увидеть элементы оборудования метрополитена и, конечно же, попробовать себя в роли машиниста, прокатившись на тренажерах, имитирующих настоящие поезда метро», - говорится в сообщении.

Уникальные экспонаты, которые позволяют детально познакомиться с работой крупнейшего транспортного предприятия столицы, представлены в центре.

Гости центра смогут оценить масштаб скрытого от глаз пассажиров оборудования, изучив стенд эскалаторной службы, где размещено почти 700-килограммовое зубчатое колесо эскалатора.

Также посетители смогут увидеть: пульты дежурного по станционному посту централизации, рабочее место поездного диспетчера, турникеты разных серий, макет гермоворот, которые посетители смогут собственноручно привести в действие.

Центр будет открыт для всех желающих в течение четырех праздничных дней - с 3 по 6 января с 10:00 до 18:00, а с 9 января он продолжит свою работу в обычном режиме.