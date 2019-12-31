РИАМО - 31 дек. В вторник в доме на Гольяновской улице произошел пожар, в ходе его ликвидации спасли четырех человек, возгорание удалось потушить, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В 10:30 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве сообщили о пожаре в доме 1 «Б» на Гольяновской улице. Там произошло возгорание в одной из квартир на седьмом этаже 12-этажного дома. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара по автолестнице с горевшего и нижерасположенного этажа были спасены четыре человека, включая двух детей. Спасенных передали медикам для проверки», — говорится в сообщении.

В 10:48 пожар был ликвидирован.