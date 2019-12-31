РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 дек. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных поздравил жителей с наступающим Новым годом, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Я от всей души поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством! Пусть это время добра и надежд наполнит дни каждой семьи светлыми и радостными событиями! С Новым годом, Домодедово!» - сказал Двойных.

Он отметил, что новогодние каникулы - это отличное время, чтобы побыть рядом со своими близкими, навестить родителей и друзей, а также сделать первый шаг в деле, которое в будничной суете откладывали на потом.