РИАМО - 31 дек. Водителям и пассажирам нужно быть особенно внимательными и осторожными на дорогах в период новогодних праздников, не совершать резких маневров, соблюдать требования разметки и знаков, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В течение декабря 2019 года на дорогах Московской области увеличилось количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов и столкновениями, что в первую очередь обусловлено коротким световым днем и ограниченной видимостью на неосвещенных участках дорог. Помните – дорога ошибок не прощает, будьте благоразумны и внимательны, помните о себе и близких, соблюдайте правила дорожного движения», – сказал замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королёв.

Водителей призвали быть внимательными на дорогах и не совершать резких маневров, соблюдать требования разметки и знаков, а также снижать скорость перед поворотами, пешеходными переходами и участками «притяжения» пешеходов.

Пешеходов также попросили не пренебрегать мерами личной безопасности, быть предельно внимательными, использовать в одежде светоотражающие элементы.