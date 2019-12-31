РИАМО - 31 дек. В последний день года в столице пройдут дожди, снег частично растает, но благодаря похолоданию новый год в городе начнется с небольшим снежным покровом, сообщается на сайте «Метеовести».

Накануне в столице прошел снегопад.

«Сегодня днем в Москве до плюс 3 градусов и небольшие дожди, так что выпавший в столице снег может растаять. Но затем воздух опять станет остывать: в полночь будет около 0 градусов. Осадки вновь перейдут в твердую фазу», — говорится в сообщении.

В первый день нового года температура понизится до отрицательных значений. Благодаря этому 2020 год в Москве начнется с небольшим снежным покровом.