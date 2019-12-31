РИАМО - 31 дек. Коммунальная техника продолжает расчистку наледи с улиц и во дворах и противогололедную обработку столичных дорог, особое внимание уделяется очистке пешеходных зон и подходов к остановкам общественного транспорта и социально значимым объектам, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Накануне в Москве прошла метель. Шел мокрый снег, образовалась гололедица. В последний день года в столице оттепель – максимальная температура составит +3 градуса.

«В соответствии с регламентом по зимнему содержанию объектов дорожного хозяйства города Москвы с помощью техники и ручного инструмента проводится очистка проезжей части и тротуаров», - сказал Бирюков.

Особое внимание уделяется пешеходным зонам, железнодорожным станциям, подходам к остановкам общественного транспорта и социально значимым объектам, станциям метрополитена, МЦК и МЦД, а также другим местам массового скопления людей.