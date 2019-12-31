РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 дек. Мусор с контейнерной площадки в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Красногорска пожаловался на портале, что у контейнеров напротив магазинов «Продукты» и «Овощи» на улице Фабричная часто образуются навалы мусора.

«По указанному адресу по состоянию на 31 декабря вывоз отходов осуществлен», – сказал исполнительный директор ООО «Рузский региональный оператор» Иван Козлов.

Он также отметил, что, согласно графику, ТКО с площадки должны вывозить в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Вывоз раздельно накопленных отходов – раз в три дня, вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по заявке УК.

«Отмечу, что в услуги регионального оператора не входит вывоз строительных отходов, как и вывоз опасных отходов и шин. Это отдельный рыночный сегмент, и под эти виды отходов УК заказывают отдельный, специализированный вывоз, чтобы не перемешивать с ТКО», – добавил Козлов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.