РИАМО – 31 дек. Одни эксперты считают, что в 2020 году курс рубля может сильно меняться, другие – что рубль ждет стабильное укрепление в первой половине нового года, пишет газета «Известия».

В начале 2019 года курс доллара составлял 69,5 рублей. В первой половине 2019-го рубль поднялся в цене. Летом многие аналитики прогнозировали, что курс рубля либо вернется к уровню января, либо упадет на 4-5%.

«Во втором полугодии рубль оказался под тройным ударом. Во-первых, на него давила негативная мировая экономическая конъюнктура, связанная с торговыми войнами и плохими новостями из Германии и Китая, где рост ВВП и промпроизводства существенно замедлился. Во-вторых, цена на нефть достигла пика в 75 долларов за баррель марки Brent весной и c тех пор в основном балансировала в диапазоне в 60–65 долларов», — говорится в статье.

С июня Банк России начал активно снижать ставку, опустив ее до 6,25%. Кроме того, доллар укрепился, по сравнению с остальными валютами. Однако рубль укрепился и вырос еще на несколько процентов. Он стал самой быстрорастущей в 2019 году валютой среди денежных единиц крупных стран. Ожидаемая волатильность рубля стала самой низкой с 2008 года.

«Я думаю, курс рубля (в 2020 году – ред.) может сильно меняться. Первое полугодие выглядит для рубля достаточно позитивным, что предвещает как раз и движение курса в последние две недели. Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между Россией, Украиной и западными странами, а также в целом положительный настрой относительно развивающихся рынков. Не последнюю роль сыграет тот факт, что торговые войны сходят на нет», — отметила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Она добавила, что во втором полугодии вырастет внимание к выборам в США и не факт, что для России эти события будут развиваться по позитивному сценарию. Если будут прогнозироваться угрозы для переизбрания Дональда Трампа на второй срок, к концу года курс может составить 65-70 рублей за доллар.

«Несмотря на то, что уходящий год стал достаточно неплохим для рубля, 2020-й на фоне сложных торговых отношений между Вашингтоном и Пекином и стартующей президентской гонки в США может принести повышенную волатильность на мировые финансовые и сырьевые рынки, что станет фактором нестабильности для российской валюты, курс которой может колебаться в диапазоне 60–67 по отношению к американскому доллару», — считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

По мнению шеф-аналитика ГК TeleTrade Петра Пушкарева, в первом полугодии рубль будет медленно и стабильно укрепляться. Курс доллара снизится в ближайшие месяцы ниже 60 рублей. Наиболее вероятный коридор для евро составит от 65 до 70 рублей.

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган считает, что в 2020 году ЦБ может опустить ключевую ставку до 6% и не применять дальнейшее смягчение монетарной политики. Кроме того, курс рубля будет зависеть от результата сделки ОПЕК+ после I квартала нового года.