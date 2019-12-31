РИАМО - 31 дек. Стенд с фотографиями участников Великой Отечественной войны на площади Урицкого в Истре демонтировали на время монтажа новогоднего оформления, после окончания работ экспозицию вернут на место, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Истра.

Ранее СМИ, что в подмосковной Истре в преддверии Нового года демонтировали фотографии фронтовиков, которые несколько лет находились на Стене памяти на одной из центральных улиц города.

«На площади Урицкого проводились строительно-монтажные работы по новогоднему оформлению и, чтобы не повредить экспозицию с фотографиями ветеранов, ее временно, на производство работ, сняли. Работы еще не закончились, после их окончания все вернется на место», – говорится в сообщении.

Вопрос о создании стены ветеранов в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне находится на стадии обсуждения.

В дальнейшем стенды ветеранов с забора планируется снять и перенести на согласованное с ветеранской общественностью и жителями место. Этим местом может стать сквер, в котором расположен мемориал, или же Стена памяти будет размещена у Дома ветеранов. Этот вопрос будут решать жители.