РИАМО - 31 дек. В сувенирных магазинах метро и на стойках «Живое общение» пассажиры купили более тысячи сувениров с символикой Московских центральных диаметров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Сейчас большим спросом пользуются защитные чехлы для транспортных и банковских карт, силиконовые браслеты, блокноты, ручки и магниты с обозначением различных диаметров. Плюшевый медведь в футболке с надписью: «Поеду на МЦД», стал самым популярным выбором подарка для близких людей в канун Нового года», - говорится в сообщении.

Сувениры с символикой диаметров начали продавать в декабре. Пассажиры могут выбрать яркие зонты, оформленные в цветах диаметров, бутылочки для воды с логотипом МЦД, силиконовые браслеты, тематические блокноты и ручки.

Кроме того в ассортименте представлены подушки для путешествий, защитные чехлы для транспортных карт, чехлы для телефонов и лимитированную коллекцию транспортных карт «Тройка».

Сувенирные магазины подземки расположены у выхода со станции «Маяковская» со стороны улицы Тверская и в вестибюле станции «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии.

Витрины с сувенирами можно найти около стоек «Живое общение» на станциях: «Александровский сад», «Арбатская», «Площадь Революции», «Пушкинская», «Павелецкая», «Белорусская», «Баррикадная», «Комсомольская», «Курская», «Киевская», «Парк культуры», «Китай-город», «Сретенский бульвар», «Саларьево».

Также сувениры можно приобрести в демонстрационном павильоне МЦД на площади у Киевского вокзала.

Первые два МЦД Нахабино - Подольск и Одинцово - Лобня открыли в ноябре этого года.

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