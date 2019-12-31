РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 31 дек. Дорожки в экопарке «Губайловский» в подмосковном Красногорске очистили от соли по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Красногорска написал на портале, что после выпадения снега коммунальщики посыпали дорожки в экопарке «Губайловский» солью. В результате образовалась грязная «каша», по которой неприятно гулять с детьми и домашними питомцами.

«Работы по очистке территории парка культуры и отдыха по указанному в обращении адресу выполнены. Все дорожки вычищены от соли», – сказал заместитель главы администрации муниципалитета Всеволод Волосевич.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.