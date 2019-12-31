РИАМО - 31 дек. Анализ системы «Меркурий» помог выявить предприятие-фантом на территории Подмосковья, с которого оформлено свыше 1 тысячи тонн нелегальной продукции, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Специалистами ведомства при проведении анализа данных ФГИС «Меркурий» выявлено несовпадение критериев объемов входящей и исходящей продукции (говядина, свинина, птица, рыбопродукция, морепродукты) на площадке, принадлежащей ООО «Электронная ветеринарная система».

«С момента регистрации в системе «Цербер» (Московская область, Ленинский городской округ, промзона «Пуговичино», владение 4) 6 ноября 2019 года были оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД): ВСД на поступившую продукцию - на 20,15 тонны; ВСД на выработанную продукцию - на 1041,12 тонны», - говорится в сообщении.

Объем выпущенной продукции более чем в 50 раз превышает объем входящего сырья.

Для пресечения действия фантомных площадок управление ограничило доступ уполномоченного лица ООО «Электронная ветеринарная система» на шесть месяцев из «ВетИС.Паспорт» и исключило хозяйствующий субъект ООО «Электронная ветеринарная система» и его единственной площадки из систем «Цербер», «Меркурий».