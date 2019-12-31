РИАМО - 31 дек. Московскую область за 2019 год посетило свыше 16 миллионов человек, благодаря чему она оказалась на втором месте в рейтинге самых посещаемых туристами регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы «ТурСтат».

«В первую пятерку российских регионов России по популярности у туристов вошли Краснодарский край (17 миллионов туристов в 2019 году), Московская область (более 16 миллионов), Республика Крым (7,5 миллионов)», – говорится в сообщении.

Также среди лидеров оказались Ленинградская область, Приморский край и Владимирская область, которые посетило свыше 5 миллионов туристов каждый.

Самыми посещаемыми туристами городами России стали Москва (25 миллионов человек), Санкт-Петербург (9,1 миллиона) и Сочи (6,5 миллиона).

В первую пятерку также вошли Казань, которую посетило 3,5 миллиона туристов и Владивосток – более 3 миллионов.

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