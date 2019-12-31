РИАМО - 31 дек. Сотрудники Росгвардии в микрорайоне Климовск городского округа Подольск задержали покупателя, который переклеил штрихкод с дешевой продукции на дорогостоящую и пытался купить товар за бесценок, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

По сигналу «Тревога» выехал экипаж группы задержания Подольского отдела вневедомственной охраны в гипермаркет, который находится на Молодежной улице в Климовске.

«Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что один из покупателей переклеил на дорогостоящие продукты питания стикеры со штрихкодом другой продукции, которая стоила значительно дешевле», - говорится в сообщении.

Продавец магазина на кассе заметила несоответствие товара ценнику, который пытался оплатить злоумышленник, и нажала тревожную кнопку.

Правоохранители задержали и доставили в отдел полиции 34-летнего местного жителя. Сумма ущерба могла бы составить свыше 10 тысяч рублей.

Сейчас по этому факту организовали проверку.