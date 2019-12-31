РИАМО – 31 дек. Следственный комитет Российской Федерации за 2019 год направил в суды свыше 80 тысяч уголовных дел, отмечаются успехи в ликвидации каналов финансирования и внешней поддержке террористов, пишет во вторник газета «Известия».

«Результаты проделанной в 2019 году работы внушают нам определенный оптимизм», – отметил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

В своем поздравлении к сотрудникам он отметил, что СК показал хороший результат в расследовании террористических актов, в том числе совершенных в отношении российских военнослужащих на территории Сирии.

Кроме того, Бастрыкин напомнил об открытых делах по фактам тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе «против мира и безопасности человечества» на Донбассе.