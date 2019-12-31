РИАМО – 31 дек. В группе В чемпионата мира по хоккею, где играет российская молодежная сборная, нет определенного фаворита, все команды имеют по одному проигрышу, для выхода в четвертьфинал сборной страны нужно победить, пишет газета «Известия».

Во вторник в Чехии пройдут завершающие игры группового этапа ЧМ.

«Пока ситуация в группе B, встречи которой играются в Остраве, крайне запутанная. Ни одна из пяти команд - Россия, Канада, США, Чехия и Германия - не обходится без поражений», - говорится в сообщении.

Российской сборной нужно обыграть Германию, тогда она обеспечит себе место в четвертьфинале.

Нападающий молодежной сборной России Никита Ртищев отметил, что у немцев очень быстрая, агрессивная команда, которая хорошо играет как в большинстве, так и в меньшинстве. Сборная вместе с тренерами еще разрабатывает стратегию сражения с этим соперником.

Сам Ртищев не сможет выйти на матч против Германии, так как его дисквалифицировали за инцидент в матче с США.