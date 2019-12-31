РИАМО - 31 дек. ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» оштрафовали на 600 тысяч рублей по делу об административном правонарушении, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в управление обратился житель подмосковных Люберец с жалобой на действия электросетевой компании. Федеральная антимонопольная служба провела проверку соблюдения требований правил технологического присоединения.

«По результатам рассмотрения заявления установлено, что ПАО «МОЭСК» не выполнило мероприятия по договору об осуществлении технологического присоединения в срок, установленный правилами технологического присоединения», - отмечается в материале.

ПАО «МОЭСК» совершило правонарушение повторно, в связи с чем его и привлекли к ответственности. Кроме штрафа, в организацию также направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.