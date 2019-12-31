РИАМО - 31 дек. Пассажиропоток на станции столичного метро «Волоколамская», которая ранее была не очень популярна, вырос почти наполовину с вводом МЦД-2, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С запуском МЦД пассажиропоток ранее маловостребованной станции метро «Волоколамская» вырос на 45%. В целом новыми станциями МЦД-2 – Волоколамская и Пенягино – воспользовались более 443 тысяч пассажиров: Волоколамская – более 317 тысяч человек, Пенягино – более 126 тысяч человек», – сказал собеседник агентства.

Станция Волоколамская интегрирована с одноименной станцией столичного метро, расстояние между ними можно преодолеть за 2 минуты, именно поэтому ежедневный пассажиропоток на ней выше.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября. Общая протяженность МЦД-1 Белорусско-Савеловский составляет 52 километра, МЦД-2 Курско-Рижский – 80 километров.