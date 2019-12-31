РИАМО - 31 дек. В Москве за проезд без билета и использование чужой социальной карты контролеры оштрафовали более 578 тысяч пассажиров с начала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».

Более 632 миллионов рублей составила общая сумма штрафов за год.

«С начала 2019 года контролеры ГКУ «Организатор перевозок» оштрафовали 543 тысяч пассажиров за нарушение правил оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Москвы и 35 тысяч пассажиров за использование чужих социальных карт», – сказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

Он добавил, что, учитывая, что по карте «Тройка» проезд стоит 38 рублей, то один безбилетник заплатил за одну поездку в транспорте почти в 26 раз больше ее стоимости.

В 2018 году за такой же период оштрафовали 351 тысячу человек: 37 тысяч наказали за использование чужой социальной карты и 314 тысяч пассажиров — за безбилетный проезд.

С начала 2019 года контролеры компании проверили более 1 миллиона автобусов, трамваев и электробусов, что на 49% больше, чем за тот же период прошлого года.

Наибольшее количество нарушителей - почти 17,5 тысячи - было на автобусном маршруте «МЦ1», который курсирует между метро «Лесопарковая» и ММЦ УФМС.

На трамвайном маршруте №17 Медведково – Останкино, который является самым проблемным, за безбилетный проезд контролеры оштрафовали около 11,3 тысячи человек. На троллейбусе больше всего безбилетников обнаружено на маршруте №72 Проезд Карамзина - метро «Варшавское», где проезд не оплатили около 4,5 тысячи пассажиров.

Почти 438 миллионов рублей было оплачено за год. Часть штрафов оплачивается добровольно, а с неплательщиков штрафы взыскивают судебные приставы. 2,5 тысячи рублей предусмотрен штраф за использование чужой социальной карты и 1 тысяча рублей - за безбилетный проезд.

«Мы человека не просто штрафуем, мы объясняем, что выгоднее было бы 26 раз проехать легально и законно, нежели один раз нарушить», – добавил Павлов.

В случае, если пассажир не согласен с контролером и считает себя невиновным, он может подать заявление на обжалование штрафа в ГКУ «Организатор перевозок».