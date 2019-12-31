РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 31 дек. Сотрудники Госавтоинспекции в подмосковном Красногорске проконтролируют в январе, как водители соблюдают правила перевозки юных пассажиров, говорится в сообщении 11 батальона ДПС 1 полка ДПС (Северный).

«Для снижения тяжести последствий дорожных аварий на дорогах, обслуживаемых 11 батальоном ДПС 1 полка ДПС, в январе будут проведены информационно-пропагандистские мероприятия и рейды, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля, а также массовые проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения», – говорится в сообщении.

Такие мероприятия запланированы ежедневно в первые 11 дней нового 2020 года, а также 17, 18, 24, 25, 30 и 31 января.

«При проведении целенаправленного профилактическое мероприятия «Ребенок – пассажир, пешеход» в период с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в рамках комплексного целевого информационно-профилактического мероприятия «Зимние каникулы», а также 1-12 января и с 27 января по 2 февраля в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» будут проведены дополнительные проверки водителей на дорогах, контролируемых 11 батальоном ДПС», – добавляется в материале.

На территории подмосковного Красногорска 11 батальон 1 полка ДПС (Северный) контролирует ряд автомобильных дорог, в том числе часть Волоколамского, Ильинского шоссе и автомагистрали М-9 «Балтия».