РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. Глава Подольска Николай Пестов вместе с председателем совета депутатов Дмитрием Машковым поздравил жителей городского округа с Новым годом и Рождеством и пожелал им добра и счастья, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Совсем скоро новый 2020 год вступит в свои права. Пусть он принесет в каждую семью больше радости, любви, согласия, душевного тепла, пусть подарит каждому здоровье, благополучие, мир, добро и счастье, пусть в новом году осуществляются все наши добрые начинания, планы и замыслы!» – сказал Пестов.

Глава Подольска также поблагодарил земляков за созидательный труд, любовь к родной земле, за все, что было достигнуто в уходящем году. Он отметил, что Новый год – добрый праздник, праздник обновлений и надежд. И дети, и взрослые ждут его с нетерпением. Это волшебный праздник дружеского общения, интересных встреч, бесценное время, проведенное с семьей, дорогими и близкими людьми.

На новогодних каникулах будет организована разнообразная интересная праздничная программа: всех приглашают посетить усадьбу Дубровицы, загородный комплекс «Айвенго», «Алексеевские бани» в Кузнечиках, каток в городском парке имени Виктора Талалихина, сквер Поколений в новогоднюю ночь, площадки учреждений культуры.