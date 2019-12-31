РИАМО - 31 дек. В Подмосковье и Москве на первый день нового года объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение действует с 09:00 до 21:00 1 января. Кроме того, «желтый» уровень из-за ветра объявлен до 21 часа вторника. С 21:00 31 декабря до 09:00 1 января оповещение о погоде не требуется.

«Желтый» уровень также объявили на территории Ивановской и Рязанской областей.

В первый день 2020 года в Московском регионе будет облачно, ночью ожидаются небольшие осадки, а днем будет преимущественно без осадков. Образуется гололедица. Температура в течение суток составит минус 2 – 0 градусов.