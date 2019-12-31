РИАМО - 31 дек. Проверку организовали по факту гибели людей на пожаре в Сергиево-Посадском округе, на месте ЧП работают криминалисты, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В селе Абрамцево Сергиево-Посадского городского округа в частном деревянном доме произошло возгорание на площади 120 квадратных метров.

«Уточняется количество пострадавших. По предварительным данным погибло три человека, один госпитализирован. Следователем следственного отдела по Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области организовано проведение проверки по факту смерти нескольких человек в пожаре», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.