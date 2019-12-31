РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 31 дек. Коммунальные службы подмосковного Дзержинского перешли на усиленный режим работы из-за снегопада во вторник, сообщила глава горокруга Людмила Иванова.

«Законная зима вернулась. Снегопад окутал Подмосковье. Вся наша снегоуборочная техника вышла на очистку дорог и дворов. Коммунальщики перешли на усиленный режим работы», - написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

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Она добавила, что синоптики предупреждают о гололедице и ледяном дожде, и попросила водителей соблюдать скоростной режим, а пешеходов быть аккуратнее на дорогах.

«В случае возникновения сложных ситуаций на дорогах и во дворах - пишите в комментарии под эту запись: https://www.instagram.com/p/B6s3a5wDR-e/?igshid=afqkgnhn24vk, будем отрабатывать», - подчеркнула Иванова.