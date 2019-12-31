РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 дек. В подмосковном Подольске полицейские и общественники провели акцию «Полицейский Дед Мороз», в ходе которой рассказали детям и родителям, как вести себя с незнакомыми людьми и как безопасно проводить зимний досуг, говорится в сообщении УМВД России по горокругу Подольск.

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Подольску и член Общественного совета при УМВД Алексей Лубинский в рамках Всероссийской ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» проинформировали граждан о правилах поведения в общественных местах и в интернете. Цель мероприятия – предупреждение несчастных случаев в период праздничных мероприятий, повторение правил безопасного поведения дома и на улице.

«На одной из площадей городского округа полицейские рассказали детям и родителям, как вести себя с незнакомыми людьми и реагировать на сомнительные предложения, поступающие от них. Ребятам раздали информационные листовки, в которых спрятано волшебное слово – пожелание от «Полицейского Деда Мороза», – говорится в сообщении.

Лубинский обратил внимание детей и родителей на то, что на коньках лучше всего кататься в специально оборудованных местах. Он также отметил, что не стоит играть вблизи зданий, на крышах которых скопились снег и лед. Ребята с интересом отгадывали зашифрованное послание, задавали стражам порядка и общественнику интересующие вопросы и делились планами на новогодние каникулы. В завершение мероприятия сотрудники полиции поздравили всех с наступающими праздниками и пожелали каждому безопасного Нового года.