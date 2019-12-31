РИАМО - 31 дек. В 29 муниципалитетах Московской области установили 150 специальных брендированных указателей к главным достопримечательностям, зонам культурного, спортивного отдыха и другим туристическим местам, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Проект призван познакомить туристов с самыми интересными площадками для зимнего отдыха в регионе. Для удобной навигации жителей и гостей Подмосковья брендированные указатели установлены на дорогах, ведущих к историческим, природным и культурным объектами Московской области – музейным комплексам, храмам, усадьбам, горнолыжным спускам, лыжным трассам, каткам и ярмаркам», - отмечается в материале.

Основные точки притяжения для туристов находятся в муниципалитетах и городах с самой развитой инфраструктурой, среди которых Коломна, Сергиев Посад, Истра, Дмитров, Красногорск, Одинцово, Волоколамск, Руза, Зарайск, Серпухов, Клин, Солнечногорск, Подольск и Егорьевск, Королев.

Больше всего знаков установили в Сергиево-Посадском округе — они появились у 14 достопримечательностей.

Кроме того, знаки установили в Наро-Фоминске, Можайске, Талдоме, Мытищах, Котельниках, Лыткарине, Щелкове, Электростали, Балашихе, Павловском Посаде, Ленинском округе, Раменском, Луховицах, Озерах и Бронницах.

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