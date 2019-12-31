РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 31 дек. Доходная часть бюджета подмосковного Красногорска в 2019 году выросла почти на 12%, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Доходная часть бюджета выросла в 2019 году на 11,9% и составила 14,605 миллиарда рублей. По предварительным подсчетам, объем внебюджетных инвестиций в основной капитал составил 63,2 миллиарда рублей – это на 7% больше, чем в прошлом году», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что расходы выполнены на 97,7%. Введены в строй новые социальные объекты, построены и отремонтированы километры дорог, тротуаров и инженерных коммуникаций, проведены масштабные работы по благоустройству, закуплено новое оборудование в школы и больницы, проведены сотни спортивных и культурных мероприятий.

«Известное выражение гласит: сделал доброе дело – забудь. Поэтому все наши успехи и достижения оставим в году уходящем. А мы поставили задачи на 2020 год, определяем приоритеты и работаем дальше», – заключила глава муниципалитета.