РИАМО - 1 янв. С нового года юридическое лицо может подавать единую налоговую декларацию в один из налоговых органов региона, где оно стоит на учете по местонахождению объектов недвижимости, облагаемых налогом по среднегодовой стоимости, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы России.

«Для этого необходимо уведомить управление ФНС России по субъекту РФ до 1 марта года, в котором планируется применять такой порядок. Чтобы сдавать единую декларацию по нескольким объектам недвижимости в 2020 году, уведомление нужно подать с 1 января по 2 марта 2020 года», — говорится в сообщении.

Представлять единую налоговую декларацию нельзя, если законом субъекта РФ установлены нормативы отчислений налога в местные бюджеты.