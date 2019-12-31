РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 дек. В подмосковном Подольске 1 января пройдет праздничное гуляние «Фестиваль новогодних персонажей», на котором победители конкурса новогодних костюмов получат призы, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Традиционное праздничное гуляние «Фестиваль новогодних персонажей» состоится у Дворца культуры «Октябрь» в первый день нового года. Начало в 15:00. Самых активных участников праздника, а также победителей конкурса новогодних костюмов ждут призы», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия гостей и жителей Подольска ждет большая интерактивная программа – встречи с героями новогодних сказок, хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой и многое другое. В течение фестиваля среди присутствующих также разыграют билеты на концерты и спектакли профессиональных артистов.