РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 дек. Госавтоинспекция подмосковной Балашихи будет работать 3 и 4 января, горожане смогут обратиться до 18:00, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» информирует, что в период празднования Нового года и Рождества прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, получения и замены водительского удостоверения будет проводиться 3 и 4 января с 9:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

8 января прием граждан будет осуществлять по предварительной записи через портал «Госуслуги» с 9:00 до 18:00. Далее прием будет проводиться в соответствии с повседневным графиком работы РЭО ГИБДД.