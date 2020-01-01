РИАМО – 1 янв. С нового года в России изменился порядок начисления процентов по договору потребительского кредита, сообщает ТАСС.

Теперь не допускается начисление процентов после того, как сумма начислений составит полуторакратный размер суммы займа. До этого начисление процентов прекращалось тогда, когда их сумма достигала двукратного размера суммы потребительского займа.

Эти изменения направлены на защиту клиентов микрофинансовых организаций.