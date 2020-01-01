РИАМО – 1 янв. Со среды в России заработал реестр недобросовестных усыновителей и опекунов, благодаря такому черному списку недобросовестные усыновители не смогут после переезда в другой регион снова взять под опеку ребенка, сообщается на сайте Госдумы.

Соответствующий закон был инициирован правительством РФ.

«В соответствии с нормой суды будут обязаны направлять в органы опеки и попечительства выписки решений о лишении или ограничении, отмене усыновления, а также восстановлении или отмене ограничения в родительских правах», — говорится в сообщении.

Теперь граждане, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских правах, отстраненные от обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, и бывшие усыновители, по чьей вине судом было отменено усыновление, не могут усыновить ребенка либо быть назначены опекунами.