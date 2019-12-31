РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 дек. Музыкальную школу в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска планируют открыть в первом квартале 2020 года, сообщил представитель администрации горокруга.

Пользователь поинтересовался в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной, когда ждать открытия музыкальной школы в микрорайоне.

«На сегодняшний день работы по обустройству здания музыкальной школы в Павшинской пойме завершены, ведется работа по подготовке документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Ожидаемый срок открытия – первый квартал 2020 года», – ответил представитель администрации.