РИАМО - 31 дек. От станции «Университет дружбы народов» до «Улицы Новаторов» на Коммунарской линии метрополитена стартовала проходка правого перегонного тоннеля, это уже третий тоннель, который строят на данной ветке, говорится в сообщении пресс-службы комплекс градостроительсной политики и строительства столицы.

«Тоннелепроходческий комплекс «Елена» диаметром шесть метров построит 2,7 километра тоннеля от станции «Университет дружбы народов» до «Улицы Новаторов». Работы ведутся на глубине от 17 до 30 метров, что полностью обезопасит существующую застройку районов Обручевский и Коньково от возможных воздействий», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Марса Газизуллина, это третий щит, который работает на Коммунарской линии – левый тоннель на этом участке строит щит «Светлана», а ТПМК «Ольга» возводит правый перегон от станции «Университет дружбы народов» до «Улицы генерала Тюленева».

«В настоящее время на станции «Университет дружбы народов» готовы ограждающие конструкции котлована, в начале следующего года планируется завершить разработку котлована и приступить к возведению монолитных конструкций станции», – отметил Газизуллин.

Он добавил, что вынос инженерных коммуникаций выполняется на площадках станций «Улица Новаторов», «Улица генерала Тюленева», «Славянский мир» и «Мамыри», также возводятся ограждающие конструкции котлованов станционных комплексов и ведется их разработка.

Хуснуллин уточнил, что работы по продлению существующих и строительству новых радиальных линий метро продолжатся в ближайшие годы в Москве. Линии пойдут в Коммунарку, в Рублево-Архангельское и через Бирюлево до поселка Рязановское.

Коммунарская линия начнется от станции МЦК «Крымская» до города Троицк. Она обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы.