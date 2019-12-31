РИАМО - 31 дек. Благодаря проекту департамента труда и социальной защиты населения «Мы с тобой» были исполнены мечты 10 подопечных социальных учреждений города, всего на сайте проекта опубликовано 29 историй, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Одним из участников проекта стал 11-летний Андрей, который уже несколько лет живет в семейном центре. Мальчик хотел побывать в аквапарке. Осуществить его желание вызвались сразу несколько человек.

«Когда узнала непростую историю Андрюши, мне показалось, что этот мальчишка очень целеустремленный и добрый. Мне захотелось сделать для него что-то хорошее и приятное», — сказала которая купила для подростка билет в аквапарк Мария Заикина.

Неравнодушным гражданам удалось также организовать мастер-класс по гриму, экскурсии в пожарную часть и на киностудию «Союзмультфильм». Оставшиеся мечты еще предстоит исполнить.

Истории, опубликованные на страницах департамента труда и социальной защиты населения, уже увидели более 250 тысяч человек. На своих страничках ими поделились свыше 10 тысяч пользователей.Кроме того, на сайте проекта можно отправлять вдохновляющие открытки его участникам или любому другому человеку. За месяц героям историй пришло более тысячи открыток, в которых отправители выразили слова поддержки и поздравили с новогодними праздниками. Проект «Мы с тобой» продолжится и в январе.