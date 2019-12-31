РИАМО - 31 дек. В столице на улице Подольских Курсантов загорелся металлический ангар с газовыми баллонами, возгорание удалось ликвидировать, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Во вторник в 04:43 поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, улица Подольских Курсантов, дом №28.

«По прибытию первых подразделений было установлено, что происходило возгорание в металлическом ангаре. Внутри находятся газовые баллоны. В 05:27 произошло обрушение кровли. Личный состав работает с соблюдением требований охраны труда. Угроза перехода на соседние складские здания, содержащие ГСМ, снята», - говорится в сообщении.

В 05:50 пожар локализован на площади 300 квадратных метров, в 06:08 возгорание ликвидировано. Пострадавших при пожаре нет.