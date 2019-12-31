РИАМО - 31 дек. Утром во вторник в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево и в подмосковном Жуковском отменили и задержали 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 12 рейсов. В аэропорту Домодедово 27 прилетов и вылетов задержано, еще два отменено. В Шереметьеве задержали восемь рейсов.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен рейсов не зафиксировано, задерживается один прилет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра объявили в Московском регионе до 21 часа 31 декабря.