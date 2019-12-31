РИАМО - 31 дек. Подмосковное УФАС России по обнаружило нарушение при проведении электронного аукциона на строительство площадки для раздельного мусора по улице Терешковой в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступила жалоба от ООО «СМК» на действия МБУ городского округа «Благоустройство-Балашиха» и МКУ «Комитет по организации закупок городского округа Балашиха».

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе», - отмечается в материале.

Рассмотрев жалобу и доводы сторон, в подмосковном УФАС пришли к выводу о неправомерности действий учреждений и признали жалобу ООО «СМК» обоснованной.

В итоге управление выдало МБУ «Благоустройство-Балашиха» и МКУ «Комитет по организации закупок городского округа Балашиха» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.