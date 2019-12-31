РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 дек. Свыше 200 подарков для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, собрали жители подмосковного Красногорска в рамках акции «Бумеранг добра», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

С 18 по 30 декабря в Молодежном центре округа проходил сбор подарков для воспитанников Красногорского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

«Более 200 сюрпризов принесли неравнодушные красногорцы в рамках акции «Бумаранг добра». Из них сотрудники Молодежного центра сформировали 15 больших подарочных комплектов, куда вошли сладости, игрушки и канцелярские принадлежности», – говорится в сообщении.

Подарочное наборы передали в Красногорский социально-реабилитационной центр для несовершеннолетних.