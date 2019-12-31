РИАМО - 31 дек. Сведения, представленные администрацией Талдомского городского округа в отношении ООО «Акт.ру», рассмотрело подмосковное управление ФАС России и пришло к решению включить компанию в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок», - говорится в сообщении.

Компания «Акт.ру» не представила подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения. После этого учреждению поступило уведомление об отказе компании заключить контракт на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры МСО на 2020 год.

Общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта на заседании комиссии московского областного УФАС России, поэтому управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Акт.ру» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.