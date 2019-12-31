РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил жителей городского округа с наступающим Новым годом.

«Дорогие люберчане! От всей души поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Издавна эти праздники – время светлых надежд, ожидания чуда, предвкушения перемен. Время, когда случается все самое доброе и хорошее», – сказал Ружицкий.

Он выразил уверенность, что наступающий 2020 год будет успешным, полным ярких событий и перспектив. По словам Ружицкого, власти сделают все, чтобы городской округ Люберцы развивался и становился лучше. Глава подчеркнул, что добиться этого можно лишь общими усилиями.

«Пусть будут счастливы ваши родные и близкие! Здоровья вам, благополучия, любви, радости, уверенности в завтрашнем дне!» – заключил Ружицкий.