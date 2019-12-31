РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 дек. Госавтоинспекторы подмосковного Красногорска в январе 2020 года проведут проверки водителей на трезвость, говорится в сообщении ОГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск.

«Отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск информирует участников дорожного движения, что проведение сплошных (тотальных) проверок будет организовано в январе 2020 года. Оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» будут проведены, 4, 10, 17 и 25 января», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что 8, 14 и 22 января инспекторы ГИБДД проверят соблюдение водителями правил перевозки пассажиров.

«Основной целью оперативно-профилактических мероприятий является пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, в частности, управления транспортом в состоянии опьянения и нарушения правил перевозки пассажиров», – отмечается в сообщении.