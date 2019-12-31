РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 дек. Административная комиссия в подмосковном Королеве рассмотрела около 700 дел за текущий год, сообщается в Instagram-аккаунте комиссии.

Работы проводились в следующих направлениях: нарушение правил парковки транспортных средств, несанкционированный сброс мусора, ненадлежащее содержание прилегающей территории, в том числе складирование и хранение строительных материалов, подтопление территории, незаконная установка самовольных ограждений, граффити на фасадах зданий, а также нарушение тишины и покоя граждан.

«На итоговом заседании административной комиссии городского округа Королев были подведены результаты работы 2019 года. Всего рассмотрено порядка 700 дел и вынесено более 350 постановлений о назначении административного наказания», - говорится в сообщении.

Всего выдано 30 представлений на устранение правонарушений. Более 130 постановлений были направлены в службу судебных приставов.

Работа в данных направлениях будет продолжена.