РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 дек. Глава подмосковного Королева Александр Ходырев подарил щенка юной жительнице города в честь Нового года.

Семилетняя Лиза сейчас поправляется после проблем со здоровьем, пока еще не может ходить в школу и активно играть со сверстниками.

«Поэтому маленький друг - собака породы Чихуахуа - была заветной мечтой девочки, о которой она написала на мою почту. Меня очень тронуло это письмо, в канун Нового года желание Лизы сбылось. Очень надеюсь, что новый друг поможет малышке преодолеть все трудности и полностью поправиться», - написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.