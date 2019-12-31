РИАМО - 31 дек. Арбитражный суд столицы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении администрацией Одинцовского городского округа при организации и проведении торгов на право заключения договора управления многоквартирным домом, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного УФАС России.

Ранее в управление поступила жалоба от ООО «УК Ромос» на действия (бездействие) администрации Одинцовского городского округа при организации и проведении открытого конкурса по отбору управляющей компании для многоквартирного дома.

«По результатам рассмотрения, управление признало жалобу ООО «УК Ромос» обоснованной, выдало обязательное для исполнения предписание. Не согласившись с указанным решением, администрация обратилась в суд», - говорится в сообщении.

Арбитражный суд столицы отказал администрации городского округа в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.