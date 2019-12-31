РИАМО - 31 дек. На время новогодних праздников столичные парки подготовили особую программу развлечений, например, посетители зон отдыха смогут посмотреть кино на катке, принять участие в квесте и разучить рождественские колядки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы приглашаем всех провести новогодние каникулы в городских парках — гулять и развлекаться на свежем воздухе. Наши гости смогут узнать о том, как отмечали в старину Рождество и Новый год, поиграть в русские народные игры, посмотреть спектакли. Праздничные мероприятия для взрослых и детей пройдут с 1 по 8 января. С подробной программой можно ознакомиться на сайтах парков, а также на их страницах в соцсетях», - сказал представитель пресс-службы «Мосгорпарка».

Также, в Московской усадьбе Деда Мороза на главной площади каждый день с 1 по 8 января с 12:00 до 20:00 для юных москвичей и их родителей будут проходить «Веселые гулянья». Посетители смогут поучаствовать в эстафете, а также пройти новогодний квест по усадьбе.

С 2 по 7 января с 13:00 до 18:00 в «Зеленой школе» парка Горького пройдут разнообразные мастер-классы для детей от шести лет. Ребята будут лепить игрушки и украшения из полимерной глины, создавать поделки из дерева, елочные шары и рождественские венки. Все занятия платные. Продолжительность одного мастер-класса — от 45 до 60 минут.

Сад имени Баумана приглашает всех желающих на «Ледяные показы». Они пройдут 6 и 8 января с 17:00 до 19:00 на кинокатке. 6 января на большом экране покажут романтическую сказку о любви «Он - дракон» (2015). А в последний день новогодних каникул, 8 января, организуют показ комедии «Елки последние» (2018). В фильм вошло пять новогодних историй, которые тесно переплетаются между собой. Показы бесплатные, необходимо оплатить только вход на каток.