РИАМО - 31 дек. В 2020 году Московский экспортный центр организует для 13 бизнес-миссий за рубежом, МЭЦ оплатит подготовку поездки, переезды во время деловой программы, услуги переводчиков и сопутствующие расходы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московский экспортный центр начал организовывать бизнес-миссии в 2019 году, но они уже успели доказать свою эффективность. Для компаний индустрии кино и анимации были успешно проведены бизнес-миссии в Анси и Торонто, медицинские компании посетили с деловой поездкой Ханой», — сказал генеральный директор МЭЦ Кирилл Ильичев.

Кроме того, была организована бизнес-миссия в Дели. На этих мероприятиях было проведено более 400 деловых встреч, на которых возникал большой интерес к продукции компаний Москвы.

«Именно поэтому в 2020 году мы решили уделить особое внимание данной мере поддержки и считаем ее весьма перспективной в плане выхода столичных компаний на зарубежные рынки», - добавил Ильичев.

В первом квартале следующего года столичные предприниматели поедут с многоотраслевой бизнес-миссией в Турцию. Кроме того, на эти месяцы для представителей медицинских компаний запланирована поездка во Вьетнам.

На второй квартал намечены поездки в Израиль, Иран и Японию. Представители компаний, которые занимаются анимацией, отправятся во Францию. Для бизнесменов, связанных с фармацевтикой и химической отраслью запланированы поездки сразу в две западноафриканские страны — Сьерра-Леоне и Сенегал.

В третьем квартале МЭЦ планирует организовать многоотраслевые бизнес-миссии в Азербайджан и Индонезию. Представители пищевой промышленности и ИТ-сферы смогут отправиться в Садовскую Аравию, а геодезисты, картографы и аэрографы — в Германию.

В четвертом квартале состоятся многоотраслевые бизнес-миссии в Бахрейн и Марокко.