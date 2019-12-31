РИАМО - 31 дек. Праздничные гуляния в Москве можно будет увидеть в онлайн-режиме на интернет портале «Окно в город», трансляции будут идти круглосуточно в дни новогодних каникул, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Уже в шестой раз мы запускаем трансляцию с новогодних площадок столицы. Зрители увидят новогоднее убранство города, красочные представления, нарядные елки, ледовые шоу и смогут выбрать себе место для прогулок. Трансляции будут идти круглосуточно в дни новогодних каникул», — сказал начальник управления городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин.

На портале можно будет посмотреть площадки фестиваля «Путешествие в Рождество». В объективы попадут представления на льду, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, мастер-классы, спортивные и интеллектуальные игры.

Горожанам покажут «ГУМ-каток» на Красной площади. Кроме того, будут доступны трансляции новогодних мероприятий на ВДНХ, в парке Горького, парке Победы, Таганском парке и парке «Сокольники».

«Окно в город» — портал, разработанный специалистами столичного департамента информационных технологий. В этом году все желающие могли посмотреть, как проходили парад Победы, шествие «Бессмертного полка», День города, а также городские фестивали.