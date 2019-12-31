РИАМО - 31 дек. В Басманном районе столицы прошли масштабные работы по благоустройству дворовых территорий, в частности было проложено более 2,4 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия и приведено в порядок 4,6 тысячи квадратных метров газона, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Кроме того, устроили или заменили около тысячи погонных метров садового бортового камня, 67,8 погонного метра магистрального бортового камня и 700 погонных метров дорожного бортового камня», - говорится в сообщении.

Вокруг спортивной площадки установили ограждение длиной 112 погонных метров. В рамках благоустройства установили две трибуны из бетона, отремонтировали подпорную стену и устроили 13 опор наружного освещения.

В Центральном округе в этом году благоустроили общественное пространство между улицами Талалихина и Малой Калитниковской, привели в порядок Народную улицу, а также Школьную улицу и прилегающие к ней территории.