РИАМО - 31 дек. С 31 декабря по 5 января на Тверской улице в Москве театральные коллективы из разных стран Европы покажут свои представления, всего будет показано около 300 театральных постановок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московская программа Года театра завершится большим праздником с участием 25 театральных коллективов из России, Великобритании, Германии и Италии. Во время новогодних гуляний на Тверской улице они покажут порядка 300 интерактивных и классических постановок», — сказала заместитель мэра Москвы, председатель оргкомитета по проведению Года театра Наталья Сергунина.

Коллектив из Великобритании покажет пингвинов театра Creature Encounter. Увидеть их можно 2 января в 14:00, 3 января в 17:00, 4 января в 14:30 и в 16:00.

Немецкий театр Steltzen Art покажет представление Night of Light, где будут представлены такие герои персонажи как принцы, танцующие ловцы снов и феи. Посмотреть и принять участие в действии можно будет 2 января в 16:30, 3 января в 18:00 и 4 января в 16:30. А герои представления Future Voyageurs того же театра прилетели из альтернативной стимпанк-вселенной. Они покажут свое шоу 2 января в 17:30, 19:00 и 20:30, 3 января в 18:00, 19:30 и 21:00, 4 января в 17:30, 19:00 и 20:30.

Театральные постановки ждут и на сценах. Артисты театра «ЧерноеНЕБОбелое» покажут спектакль «Космическое путешествие Снежной королевы». Этот театр — единственный в России обладатель двух главных наград крупнейшего в мире Эдинбургского фестиваля за инновации в театре, концепцию дизайна и выдающуюся актерскую технику. Спектакль с фантастичными костюмами, сценографией, музыкой и пластикой, побеждающей законы физики, покажут 31 декабря в 17:00, 1 и 2 января в 14:00.